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Лига чемпионов УЕФА. Антверпен снова первым забивает и проигрывает

Новости футбола 25 окт 2023, 16:56
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Лига чемпионов УЕФА. Антверпен снова первым забивает и проигрывает Лига чемпионов УЕФА. Антверпен снова первым забивает и проигрывает

Во втором матче третьего тура группы H Лиги чемпионов УЕФА встречались Антверпен и Порту.

Бельгийский клуб в прошлом туре проиграл Шахтеру Донецк на своем поле. Любопытно, что тогда Антверпен первым забил два гола, но пропустил в ответ три. Сейчас история повторилась.

В первом тайме Альхассан Юсуф открыл счет в матче. Но во втором тайме Порту забил три гола: Стивен Эустакио стал автором одного гола, хет-трик оформил Эванилсон.

Ранее мы сообщали, что сегодня в группе H Барселона победила Шахтер 2:1.

Порту сохраняет за собой второй место в группе. “Драконы” отстают от Барселоны на три очка и опережают на такое же расстояние Шахтёр. Антверпен пока не набрал ни одного балла и занимает последнее место.

Лига чемпионов. Группа H. 3-й тур
Антверпен - Порту 1:4
Голы: Юсуф 37 - Эванилсон 46, Эустакио 54, Эванилсон 69, Эванилсон 84

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