Лидер Лиги 1 потерял очки в матче с Лорьяном

На Стад дю Мустуар прошел матч пятого тура Лиги 1 между хозяевами Лорьяном и Монако. Монако занимает первое место в турнирной таблице и является лидером Лиги 1.

Матч для лидеров Лиги и начался не слишком удачно. На второй минуте Тосин Айегун вывел Лориан вперед. Монако ответил голом довольно быстро, через 15 минут Головин снова выровнял обстановку на табло. Гости больше владели мячом, но нельзя сказать, что были гораздо острее соперника. Ничейный результат после первого тайма был закономерным.

Во второй половине Монако добавил в остроте, что вылилось в забитый гол на 69-й минуте. Фоларин Балогун воспользовался ассистом Головина и вывел свою команду вперед. Матч двигался к завершению и казалось, что Монако удержит преимущество в один гол. Однако на седьмой компенсированной минуте Роман Февр спас Лорьян, забив гол.

В результате Монако теряет очки на последних минутах. Они до сих пор находятся на первой строчке, однако отрыв от второго места всего два очка.

Лига 1. Пятый тур

"Лорьян" - "Монако" - 2:2

Голы: 1:0 - 2 Айегун, 1:1 - 17 Головин, 1:2 - 69 Балогу, 2:2 - 90+7 Февр