Лидер Аякса перешел в Вест Хэм Юнайтед

Пресс-служба лондонского “Вест Хэм Юнайтед” на официальном сайте объявила о переходе атакующего полузащитника амстердамского “Аякса” и сборной Ганы Мохаммеда Кудуса.

Английский клуб заплатил за футболиста 43 миллиона евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Африканец подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года с возможностью продления еще на год. Он будет играть за лондонский клуб под 14-м номером.

23-летний Кудус выступал за “Аякс” с лета 2020 года. Он перешел в голландский клуб из датского “Нордшелланда”. Сумма трансфера составила девять миллионов евро. Всего он провел за клуб из Амстердама 87 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 12 результативных передач. В составе “Аякса” Кудус два раза становился чемпионом Нидерландов в сезонах-2020/21, 2021/22, а также стал обладателем Кубка Нидерландов в сезоне-2020/21.

Кудус с 2019 года играет за сборную Ганы. Всего он провел за ганскую национальную команду 24 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи, а также получил три желтые карточки.