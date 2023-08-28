EN EN NG NG
Главная Новости Лидер Аякса перешел в Вест Хэм Юнайтед

Лидер Аякса перешел в Вест Хэм Юнайтед

Новости футбола Сегодня, 00:00
Лидер Аякса перешел в Вест Хэм Юнайтед Фото: сайт Вест Хэм Юнайтед/Автор неизвестен

Пресс-служба лондонского “Вест Хэм Юнайтед” на официальном сайте объявила о переходе атакующего полузащитника амстердамского “Аякса” и сборной Ганы Мохаммеда Кудуса.

Английский клуб заплатил за футболиста 43 миллиона евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Африканец подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года с возможностью продления еще на год. Он будет играть за лондонский клуб под 14-м номером.

23-летний Кудус выступал за “Аякс” с лета 2020 года. Он перешел в голландский клуб из датского “Нордшелланда”. Сумма трансфера составила девять миллионов евро. Всего он провел за клуб из Амстердама 87 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 12 результативных передач. В составе “Аякса” Кудус два раза становился чемпионом Нидерландов в сезонах-2020/21, 2021/22, а также стал обладателем Кубка Нидерландов в сезоне-2020/21.

Кудус с 2019 года играет за сборную Ганы. Всего он провел за ганскую национальную команду 24 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи, а также получил три желтые карточки.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Вест Хэм Аякс Премьер-лига Англия Эредивизи Нидерланды
Популярные новости
Ливерпуль совершил суперкамбэк в матче с Ньюкаслом Новости футбола Вчера, 15:29 Ливерпуль совершил суперкамбэк в матче с Ньюкаслом
Барселона одержала фантастическую победу над Вильярреалом Новости футбола Вчера, 15:23 Барселона одержала фантастическую победу над Вильярреалом
Манчестер Сити на 88-й минуте вырвал победу в гостевом матче АПЛ Новости футбола Вчера, 11:05 Манчестер Сити на 88-й минуте вырвал победу в гостевом матче АПЛ
Месси забил первый гол в MLS. Интер Майами вновь победил Новости футбола Вчера, 05:58 ВИДЕО. Месси забил первый гол в MLS. Интер Майами вновь победил
Манчестер Юнайтед совершил суперкамбэк в матче АПЛ Новости футбола 26 авг 2023, 12:14 Манчестер Юнайтед совершил суперкамбэк в матче АПЛ
Реал одержал тяжелую победу в матче чемпионата Испании Новости футбола 25 авг 2023, 17:38 Реал одержал тяжелую победу в матче чемпионата Испании
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 02:00 Порту близок к трансферу защитника Аякса и сборной Мексики Новости футбола Сегодня, 01:00 Манчестер Юнайтед может купить защитника сборной Испании Новости футбола Сегодня, 00:00 Лидер Аякса перешел в Вест Хэм Юнайтед Новости футбола Вчера, 19:19 Кейн снова забивает. Бавария - Аугсбург 3:1: видео голов и обзор матча Новости футбола Вчера, 17:31 Вильярреал - Барселона 3:4. Видео голов и обзор матча Новости футбола Вчера, 17:17 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2. Видео обзор матча Новости футбола Вчера, 16:59 Итальянская Серия А 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты второго тура Новости футбола Вчера, 16:55 Лацио потерпел поражение в домашнем матче чемпионата Италии Новости футбола Вчера, 16:51 Наполи одержал уверенную победу в матче Серии А Новости футбола Вчера, 15:41 Ювентус на 80-й минуте ушел от поражения в матче Серии А
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Салернитана - Удинезе 28 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Вайле - Брондбю 28 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Хетафе - Алавес 28 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кальяри - Интер 28 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Риу Аве - Порту 28 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Райо Вальекано - Атлетико 28 августа 2023 года Футбол 29 авг 2023 Прогноз на матч Пиза - Парма 29 августа 2023 года Футбол 29 авг 2023 Прогноз на матч Янг Бойз - Маккаби Хайфа 29 августа 2023 года Футбол 29 авг 2023 Прогноз на матч Панатинаикос - Брага 29 августа 2023 года Футбол 29 авг 2023 Прогноз на матч Галатасарай - Мольде 29 августа 2023 года