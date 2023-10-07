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Лэмпард отказался возглавить Рейнджерс. Он ждет более выгодного предложения

Новости футбола Сегодня, 02:04
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Лэмпард отказался возглавить Рейнджерс. Он ждет более выгодного предложения Фото: взято с сайта the-sun.com/Автор неизвестен

Экс-игрок и тренер Челси был в списке имен на пост главного тренера Рейнжерс. Руководство футбольного клуба из Глазго, после поражения от Абердина, приняло решение уволить Майкла Била и Френк Лемпард был одним из главных претендентов на вакантное место. По сообщениямTheTelegraph Лемпард сам отказался от поста главного тренера, так как ждет «более подходящего предложения». На данный момент Рейнджерс рассматривают на вакантную роль тренера Йокогамы Ф. Маринос Кевина Маската и бывшего тренера Монако Филиппа Клемана.

Фрэнк Лэмпард в своей карьере по одному сезону был «у руля» Дерби Каунти и Эвертона, а также два года руководил клубом, в котором провел больше всего времени в качестве игрока – Челси. В конце предыдущего сезона англичанин был назначен на роль исполняющего обязанности главного тренера «аристократов» после увольнения Грэма Поттера и до назначения Маурисио Поччетино.

Рейнджерс на данный момент занимает третье место в шотландском Премьершипе и после семи туров имеет четыре победы и три поражения. Также клуб после поражения ПСВ вылетел с квалификации Лиги чемпионов и принимает участие в групповом этапе Лиги Европы.

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