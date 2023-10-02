Шотландский гранд “Рейнджерс” остался без главного тренера.

Команду покинул английский специалист Майкл Бил, о чем накануне было объявлено на официальном веб-сайте клуба.

В официальном заявлении клуба говорится, что совет директоров "Рейнджерс" выразил свою благодарность Майклу и его команде за их усилия с момента присоединения к клубу в ноябре прошлого года.

“Но мы вынуждены признать, что результаты в текущем сезоне не соответствовали ожиданиям всех, кто связан с командой”, – говорится в сообщении.

Под руководством английского тренера команда провела всего 42 матча, выиграв в 30 из них. Также на счету “Рейнджерс” было семь поражений и четыре ничейных результата.

После семи туров чемпионата Шотландии "Рейнджерс" находится на третьем месте, потерпев три поражения в семи играх.

Временно обязанности главного тренера в клубе будет исполнять Стивен Дэвис.

Напомним, что “Рейнджерс” не сумел пройти квалификацию Лиги чемпионов, уступив в плей-офф нидерландскому ПСВ. Теперь команда выступает в Лиге Европы.