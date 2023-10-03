Бывший тренер Челси может возглавить Рейнджерс

Бывший главный тренер "Челси" и "Эвертона" Фрэнк Лэмпард может стать главным тренером "Рейнджерс" Глазго, сообщает The Telegraph.

По информации источников, "Рейнджерс" рассматривают кандидатуру Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера после ухода Майкла Била. Кроме того, также рассматривалась кандидатура Грема Поттера, но он отказался от предложения. Тренер "АЗ" Паскаль Янсен и бывший тренер "Монако" Филипп Клеман также входят в список кандидатов, а также Кевин Мускат, бывший защитник "Рейнджерс", который сейчас тренирует "Йокогаму".

Ранее "Рейнджерс" добились чемпионства с другим легендарным полузащитником Стивеном Джерардом, поэтому у клуба есть надежда, что такое повторится с Лэмпардом. Тем не менее клуб проведет переговоры со всеми кандидатами и примет решение. В текущем сезоне "Рейнджерс" идет на третьем месте, имея 12 очков после семи туров.

Ранее сообщалось, что Фрэнк Лэмпард может стать тренером французского "Лиона". Клуб рассматривает его кандидатуру на эту должность. Утверждается, что владелец клуба Жан-Мишель Ауле испытывает симпатию к Лэмпарду.