Лейпциг и Ман Сити одерживают уверенные победы в своей группе Лиги Чемпионов

В группе G "Ред Булл Лейпциг" на домашней арене встретился с "Црвена Звездой", а "Ман Сити", в свою очередь, отправился в гостевой матч против "Янг Бойс" из Швейцарии.

Янг Бойс - Манчестер Сити - 1:3

"Ман Сити", при абсолютном преимуществе, не смог забить гол в первом тайме, хотя возможностей было достаточно. После перерыва команда Гвардиолы усилила свою атаку и все же смогла отметиться. Сразу после возобновления игры, на 48-й минуте, Аканджи вывел "Сити" вперед.

Через четыре минуты "Янг Бойс" отыгрались, но "Манчестер" продолжал давить, и швейцарцы не могли с этим справиться. На 67-й минуте Холанд снова вывел "Сити" вперед, а на 86-й норвежец оформил дубль.

"Ман Сити" побеждает 3:1 и продолжает уверенно лидировать в своей группе, имея девять очков.

Лейпциг - Црвена Звезда - 3:1

Хозяева быстро открыли счет, на 12-й минуте Раум вывел свою команду вперед. "Ред Булл" и дальше уверенно контролировал матч, но до перерыва не смогли больше забить.

На 59-й минуте "Лейпциг" закрепил преимущество благодаря голу Хави Симонса. На 70-й минуте сербы вернули интригу в матч. Но "Ред Булл" не хотел отпускать победу. В последние десять минут основного времени Дани Ольмо забил третий гол и закрепил преимущество хозяев.

"Ред Булл", впоследствии "Сити", также побеждает 3:1, набирает шесть очков и идет на втором месте в группе G.