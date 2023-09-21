Легия сенсационно побеждает Астон Вилу

Астон Вила начала новый сезон Лиги Конференций по выездному матчу против Легии. Игра проходила в Варшаве в рамках первого тура группы Е.

Матч начался довольно результативно. На третьей минуте Павел Вшолек помог Легии открыть счет в матче. Однако уже через три минуты гости отыгрались. Джон Дуран по передаче Николо Дзаньооло сравнял счет. В середине первого тайма Легия снова вышла вперед, стараниями Эрнеста Мучи. Однако Астон Вила снова отыгралась. На 39-й минуте Люка Динь стал автором гола.

На шестой минуте второго тайма Эрнест Мучи оформил дубль и третий раз за игру вывел польскую команду вперед. Как бы Астон Вила ни старалась, создать хорошего голевого момента не получалось. За весь второй тайм они нанесли два удара в плоскость так же, как и Легия.

Астон Вила сенсационно проиграла Легии со счетом 2:3.

Лига конференций. Первый тур. Группа Е

"Легия" - "Астон Вила" - 3:2

Голы: 1:0 - 3 Вшолек, 1:1 - 6 Дуран, 2:1 - Мучи, 2:2 - 39 Динь, 3:2 - 51 Мучи