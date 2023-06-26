Легендарный Робби Кин начал тренерскую карьеру

Пресс-служба “Маккаби” из Тель-Авива на официальном сайте объявила о назначении Робби Кина на пост главного тренера.

Ирландский специалист подписал с израильским клубом контракт до лета 2025 года. В минувшем сезоне клуб занял третье место в чемпионате Израиля и получил право сыграть в Лиге Конференций.

42-летний Кин ранее был играющим тренером АТК (Индия). Также он был ассистентом главного тренера в сборной Ирландии, “Мидлсбро” и “Лидс Юнайтед”.