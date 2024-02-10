Легендарный итальянский нападающий покинул тренерское кресло аутсайдера Серии А

Бывший нападающий Милана и сборной Италии Филиппо Индзаги после завершения карьеры игрока стал тренером. Под его руководством были многие команды Италии, среди которых Милан, Венеция, Болонья, Брешиа и прочие.

Последним клубом, который он возглавил стала Салернитана. К «морским конькам» легенда итальянского футбола присоединился всего лишь в октябре прошлого года, после увольнения Пауло Соузы.

Под руководством Индзаги команда провела восемнадцать матчей, из которых одиннадцать раз проиграли, четырежды сыграли вничью и трижды победили.

Но вчерашнее поражение от Эмполи (1:3) стало решающим и после нескольких часов размышлений президент Салернитаны Данило Иерволино и генеральный менеджер Вальтер Сабатини решили произвести смену тренера.

Пока нет официального заявления, но по информацииSkySports решение принято однозначно.

🚨 Filippo Inzaghi has been sacked from Salernitana. Announcement expected in the next few hours.



(Source: Sky Sport) pic.twitter.com/4793x8uzMY — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 10, 2024

Сообщается, что Индзаги сегодня еще присутствовал на тренировке команды, но после этого ему поступил звонок от Сабатини, который и сообщил новость уже экс-тренеру. Также, по информации источника, Филиппо Индзаги уже покинул спортивный центр.

Салернитана на данный момент занимает последнюю строчку турнирной таблицы, а чтобы выйти из зоны вылета команде необходимо набрать еще шесть очков. Салернитана всего лишь третий сезон выступает в высшем дивизионе Италии, а до этого играла в СерииB.