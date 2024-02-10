Легендарный итальянский нападающий покинул тренерское кресло аутсайдера Серии А
Бывший нападающий Милана и сборной Италии Филиппо Индзаги после завершения карьеры игрока стал тренером. Под его руководством были многие команды Италии, среди которых Милан, Венеция, Болонья, Брешиа и прочие.
Последним клубом, который он возглавил стала Салернитана. К «морским конькам» легенда итальянского футбола присоединился всего лишь в октябре прошлого года, после увольнения Пауло Соузы.
Под руководством Индзаги команда провела восемнадцать матчей, из которых одиннадцать раз проиграли, четырежды сыграли вничью и трижды победили.
Но вчерашнее поражение от Эмполи (1:3) стало решающим и после нескольких часов размышлений президент Салернитаны Данило Иерволино и генеральный менеджер Вальтер Сабатини решили произвести смену тренера.
Пока нет официального заявления, но по информацииSkySports решение принято однозначно.
Сообщается, что Индзаги сегодня еще присутствовал на тренировке команды, но после этого ему поступил звонок от Сабатини, который и сообщил новость уже экс-тренеру. Также, по информации источника, Филиппо Индзаги уже покинул спортивный центр.
Салернитана на данный момент занимает последнюю строчку турнирной таблицы, а чтобы выйти из зоны вылета команде необходимо набрать еще шесть очков. Салернитана всего лишь третий сезон выступает в высшем дивизионе Италии, а до этого играла в СерииB.