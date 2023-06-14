Легендарный испанский футболист может завершить карьеру в ближайшее время

Испанский полузащитник “Комо” Сеск Фабрегас может завершить карьеру в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист размышляет о завершении выступлений, несмотря на то, что его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 36-летний Фабрегас провел за “Комо” 17 матчей, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Ранее он играл за “Арсенал”, “Барселону”, “Челси” и “Монако”.