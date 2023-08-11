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Легендарный Эден Азар получил предложения от трех клубов

Новости футбола Сегодня, 14:20
Легендарный Эден Азар получил предложения от трех клубов Фото: инстаграм Эдена Азара/Автор неизвестен

Бывший форвард сборной Бельгии Эден Азар получил предложения от трех клубов, сообщает AS.

По сведениям источника, интерес к футболисту проявляют канадский “Ванкувер”, бразильский “Ботафого”, а также один неназванный клуб из Саудовской Аравии. При этом бельгиец пока не принял решения о месте продолжения карьеры. Ранее сообщалось, что он рассматривает вариант с завершением карьеры.

Последним клубом 32-летнего Азара был мадридский “Реал". Он перешел в королевский клуб летом 2019 года из лондонского “Челси”. Сумма трансфера составила 115 миллионов евро. Всего форвард провел за клуб 76 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 12 результативных передач. Также он ранее играл за “Лилль”.

Азар является двукратным чемпионом Англии (2014/15, 2016/17), двукратным чемпионом Испании (2019/20, 2021/2022), обладателем Кубка Футбольной лиги (2014/15), обладателем Кубка Испании (2022/23), двукратным обладателем Суперкубка Испании (2019/20, 2021/22), обладателем Кубка Англии (2017/18), двукратным победителем Лиги Европы (2012/13, 2018/19), победителем Лиги чемпионов (2021/22), а также выиграл Суперкубок УЕФА в 2022 году.

Азар с 2008 по 2022 год выступал за сборную Бельгии. Всего он провел за бельгийскую национальную команду 126 матчей, забил 33 гола и получил 36 результативных передач.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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