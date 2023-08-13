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Легендарный Диего Коста нашел новый клуб

Новости футбола Сегодня, 12:05
Легендарный Диего Коста нашел новый клуб Фото: сайт "Ботафого"/Автор неизвестен

Пресс-служба “Ботафого” на официальном сайте объявила о переходе нападающего Диего Косты.

Футболист являлся свободным агентом и поэтому он достался бразильскому клубу бесплатно. Форвард подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до 31 декабря 2023 года.

34-летний Коста по прозвищу “Грязный Диего” ранее выступал за “Брагу”, “Пенафиел”, мадридский “Атлетико”, “Сельту”, “Альбасете”, “Реал Вальядолид”, “Райо Вальекано”, “Челси”, “Атлетико Минейро” и “Вулверхэмптон Уондерерс”.

Коста в составе “Атлетико" становился двукратным чемпионом Испании в сезонах-2013/14, 2020/21, обладатель Кубка Испании в 2013 году, двукратным победителем Лиги Европы в сезонах-2011/12, 2017/18, а также три раза завоевал Суперкубок УЕФА (2010, 2012, 2018). В составе “Челси” он два раза становился чемпионом Англии в сезонах-2014/15, 2016/17, а также выиграл Кубок английской лиги в 2015 году. В составе “Атлетико Минейро” он выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Бразилии в 2021 году.

Коста в 2013 году провел два матча за сборную Бразилии. Впрочем, эти матчи были товарищескими, поэтому форвард сумел сменить футбольное гражданство и с 2014 по 2018 год выступал за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду 24 матча, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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