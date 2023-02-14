Легендарный Де Росси уволен из итальянского клуба

Пресс-служба СПАЛа на официальном сайте объявила об увольнении Даниэле де Росси с поста главного тренера.

Причиной отставки тренера стали неудовлетворительные результаты команды в последних матчах.

39-летний де Росси возглавил ПСАЛ в октябре 2021 года. Тогда его команда занимала 14-е место в Серии В, но с тех пор опустилась на 18-ю позицию. Под его руководством СПАЛ одержал всего три победы в 17 матчах.

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