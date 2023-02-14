Альфонсо Дэвис рассказал о проблемах с сердцем

Защитник мюнхенской “Баварии” Альфонсо Дэвис детально рассказал о состоянии своего здоровья.

Напомним, что в январе у молодого канадца обнаружили миокардит.

“Наиболее неприятным был не сам диагноз, а неизвестность — я не знал, когда смогу вернуться на поле. Кто-то говорил, что на восстановление требуется от шести месяцев до года. Меня это очень напугало”, - сказал он.

В данный момент остается неясным, когда футболист вернется на поле.

В то же время “Бавария” не хочет отпускать Дэвиса, за которым следят другие европейские гранды.