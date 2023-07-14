Легендарный чилиец Артуро Видаль перешел в новый клуб

Пресс-служба бразильского “Атлетико Паранаэнсе” на официальном сайте объявила о переходе чилийского полузащитника “Фламенго” Артуро Видаля.

36-летний футболист перешел в новый клуб на правах свободного агента. Чилиец подписал с бразильским клубом контракт до 31 декабря 2023 года с возможностью продления еще на год.

Видаль выступал за “Фламенго” с лета 2022 года. Он перешел в клуб из миланского “Интера” на правах свободного агента. Всего за “Фламенго” Видаль провел 51 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Ранее он также играл за “Коло-Коло”, “Байер”, “Ювентус”, “Баварию” и “Барселону”. Он становился 5-кратным чемпионом Италии, три раза выиграл чемпионат Германии, три раза выиграл чемпионат Чили, а также один раз становился чемпионом Испании.

Видаль с 2007 года играет за сборную Чили. Всего он провел за чилийскую национальную команду 140 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и отдал девять результативных передач, а также получил 38 желтых и три красные карточки.