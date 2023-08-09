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Легендарный Андрес Иньеста подписал контракт с новым клубом

Новости футбола Сегодня, 13:33
Легендарный Андрес Иньеста подписал контракт с новым клубом Фото: твиттер "Эмирейтс"/Автор неизвестен

Пресс-служба клуба “Эмирейтс” из Объединенных Арабских Эмиратов на официальном сайте объявила о переходе легендарного испанского полузащитника Андреса Иньесты.

Футболист являлся свободным агентом и поэтому достался клубу из ОАЭ бесплатно. Хавбек подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2024 года. В контракт будет включена опция о возможности продления соглашения еще на один год.

39-летний Иньеста является легендой “Барселоны” и сборной Испании. Он выступал за каталонский клуб с 2002 по 2018 год. Всего он провел за клуб 674 матча во всех турнирах, забил 57 голов и отдал 137 результативных передач. В составе “Барселоны” Иньеста девять раз становился чемпионом Испании (2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18), шесть раз выиграл Кубок Испании (2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18), семь раз выиграл Суперкубок Испании (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016), четыре раза выиграл Лигу чемпионов (2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15), три раза выиграл Суперкубок УЕФА (2009, 2011, 2015) и три раза выиграл клубный чемпионат мира (2009, 2011, 2015).

Иньеста с 2018 по 2023 год играл за японский клуб “Виссел Кобе”. Всего он провел за клуб 134 матча во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 25 результативных передач. В составе клуба он становился обладателем Кубка Японии в 2019 году, а также выиграл Суперкубок Японии в 2020 году.

Иньеста с 2006 по 2018 год играл за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду 131 матч, забил 14 голов и отдал 30 результативных передач. В составе сборной Испании Иньеста два раза становился чемпионом Европы (2008 и 2022), а также стал чемпионом мира в 2010 году.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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