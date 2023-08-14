Легенда "Марселя" близок к переходу в бразильский "Васко да Гама"

Бывший полузащитник “Марселя” и сборной Франции Димитри Пайет перейдет в “Васко де Гама” из Рио-де-Жанейро, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист обо всем договорился с бразильским клубом. Француз является свободным агентом и поэтому он сможет перейти в новый клуб бесплатно. Пайет подпишет с “Васко да Гама” контракт, который будет действовать до конца июня 2025 года.

Предыдущим клубом Пайета был “Марсель”, за который он выступал с 2013 по 2015 год, а также с 2017 по 2023 год. Всего он провел за марсельский клуб 326 матчей во всех турнирах, забил 78 голов и отдал 95 результативных передач. В составе “Марселя” он доходил до финала Лиги Европы в сезоне-2017/2018. Ранее он также играл за “Эксельсиор”, “Нант”, “Сент-Этьен”, “Лилль” и “Вест Хэм”.

Пайет с 2010 по 2018 год играл за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 38 матчей, забил восемь голов и отдал девять результативных передач. В составе сборной Франции он доходил до финала чемпионата Европы 2018 года.