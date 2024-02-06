Легенда Ла Лиги пропустит из-за травмы около 2 месяцев

Опытный лидер Бетиса Иско пропустит от 1,5 до 2 месяцев из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У 31-летнего атакующего полузащитника диагностировали мышечную травму левого колена. Медики клуба решили, что футболист будет восстанавливаться консервативным методом, без оперативного вмешательства.

Иско пропустит не только ближайшие матчи Бетиса в Ла Лиге, но не сможет помочь команде в играх плей-офф Лиги конференций против Динамо Загреб.

Бывший полузащитник Реала зимой 2023 разорвал контракт с Севильей и полгода находился без клуба. Летом он перешел в Бетис на правах свободного агента. В 29 матчах во всех турнирах на счету Иско 7 голов и 5 ассистов.

Недавно Бетис продлил с Иско контракт до лета 2027 года.