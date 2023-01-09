Легенда итальянского футбола может возглавить сборную Бельгии

Новым главным тренером сборной Бельгии может стать итальянец Андреа Пирло, сообщает журналист Марко Контерио в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство Королевской бельгийской футбольной ассоциации в ближайшее время проведет переговоры с кандидатами. В настоящее время Бельгия не имеет главного тренера, так как данный пост покинул Роберто Мартинес.

43-летний Пирло в настоящее время возглавляет “Фатих Карагюмрюк”. Под его руководством клуб занимает 10-е место в чемпионате Турции. Ранее он тренировал “Ювентус”.

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