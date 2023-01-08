Скалони опередил Дешама в борьбе за звание тренера года в сборных

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучших тренеров года в национальных сборных.

Первое место занял Лионель Скалони, который привел Аргентину к победе на чемпионате мира-2022. Вторым стал Дидье Дешам, дошедший с Францией до финала. В первую тройку также вошел наставник Марокко Валид Реграги.

Топ-10 тренеров сборных по версии IFFHS выглядит так:

Лионель Скалони (Аргентина) - 240 очков Дидье Дешам (Франция) - 45 Валид Реграги (Марокко) - 30 Златко Далич (Хорватия) - 20 Хадзиме Мориясу (Япония) - 15 Луи ван Гал (Нидерланды) - 10 Грегг Берхалтер (США) - 10 Эрве Ренар (Саудовская Аравия) - 5 Тите (Бразилия) - 5 Паулу Бенту (Южная Корея) - 5

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