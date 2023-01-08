Скалони опередил Дешама в борьбе за звание тренера года в сборных
Новости футбола Сегодня, 16:35
Фото: инстаграм сборной Аргентины/Автор неизвестен
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучших тренеров года в национальных сборных.
Первое место занял Лионель Скалони, который привел Аргентину к победе на чемпионате мира-2022. Вторым стал Дидье Дешам, дошедший с Францией до финала. В первую тройку также вошел наставник Марокко Валид Реграги.
Топ-10 тренеров сборных по версии IFFHS выглядит так:
- Лионель Скалони (Аргентина) - 240 очков
- Дидье Дешам (Франция) - 45
- Валид Реграги (Марокко) - 30
- Златко Далич (Хорватия) - 20
- Хадзиме Мориясу (Япония) - 15
- Луи ван Гал (Нидерланды) - 10
- Грегг Берхалтер (США) - 10
- Эрве Ренар (Саудовская Аравия) - 5
- Тите (Бразилия) - 5
- Паулу Бенту (Южная Корея) - 5
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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