"Севилья" прервала 6-матчевую серию без побед в Ла Лиге

В матче 16-го тура чемпионата Испании “Севилья” на своем поле обыграла “Хетафе” со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Маркуса Акуньи и Рафы Мира. У гостей отличился Борха Майораль.

“Севилья”, набрав 15 очков, покинула зону вылета и поднялась на 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги. “Хетафе” с 17 очками остался на 13-й позиции.

“Севилья” – “Хетафе” - 2:1 (1:0)

Голы: Акунья, 36 - 1:0, Мир, 80 - 2:0, Майораль, 87 - 2:1

“Севилья”: Буну, Навас, Фернандо, Ньянзу, Акунья, Оливер Торрес (Карлос Альварес, 81), Ракитич (Сусо, 73), Гудель, Жордан, Ламела (Рафа Мир, 74), Эн-Несири (Баде, 68).

“Хетафе”: Сория, Суарес (Порту, 71), Джене, Дуарте, Альдерете, Иглесиас, Аленья (Мунир, 76), Милья, Альгобия, Унал (Латаса, 84), Майораль.

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