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"Лацио" близок к покупке датского вингера за 17 млн евро

Новости футбола Сегодня, 06:50
"Лацио" близок к покупке датского вингера за 17 млн евро Фото: инстаграм Густава Исаксена/Автор неизвестен

Римский “Лацио” близок к покупке правого полузащитника датского “Мидтъюлланда” и молодежной сборной Дании Густава Исаксена, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб заплатит за футболиста 17 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. В ближайшее время датчанин прилетит в Италию, чтобы пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, он подпишет с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

22-летний Исаксен является воспитанником “Мидтъюлланда". Он выступает за основной состав датского клуба с 2019 года. Всего вингер провел за клуб 139 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 18 результативных передач. В составе “Мидтъюлланда” Исаксен становился чемпионом Дании в сезоне-2019/2020, а также стал обладателем Кубка Дании в сезоне-2021/2022. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Исаксен с 2020 по 2022 год играл за молодежную сборную Дании. Всего он провел за датскую национальную команду 19 матчей, забил шесть голов и отдал три результативные передачи, а также получил две желтые карточки.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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