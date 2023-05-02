"Ланс" выиграл на выезде в Лиге 1 и приблизился к ПСЖ

В матче 33-го тура чемпионата Франции “Ланс” на выезде обыграл “Тулузу” со счетом 1:0.

Единственный гол на 33-й минуте забил Лои Опенда.

“Ланс”, набрав 69 очков, занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, и на шесть очков отстает от лидирующего ПСЖ. “Тулуза” с 41 очком осталась на 13-й позиции.

“Тулуза” – “Ланс” - 0:1 (0:1)

Гол: Опенда, 33 - 0:1

“Тулуза”: Дюпе, Кебен (Абухляль, 59), Коста, Диарра (Суасо, 78), Руо, Каманси, Сьерро, Жанро (Деягере, 71), Шаиби, Рафаэл Ратао (ван ден Бомен, 58), Онаиву (Даллинга, 59).

“Ланс”: Самба, Гради, Данзо, Медина, Айдара, Франковски, Фофана, Онана (Поремба, 82), Томассон (Фюльжени, 71), Сотока, Опенда (Лабо-Ласкари, 83).

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