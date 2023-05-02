Определился обладатель Кубка Польши

В финальном матче Кубка Польши “Легия” в серии пенальти победила “Ракув” и стала обладателем трофея.

Стоит отметить, что “Легия” с шестой минуты играла вдесятером из-за удаления Юри Рибейро.

Варшавский клуб завоевал почетный трофей в 20-й раз и это является рекордом турнира.

“Легия” - “Ракув” - 0:0, по пенальти - 6:5

“Легия”: Тобиаш, Аугустиньяк, Ендржейчик, Рибейро, Вшолек, Слиш, Жосуэ (Соколовски, 106), Капустка (Чельхака, 85), Младенович (Баку, 106), Пекхарт (Росолек, 62), Мучи (Навроцки, 43).

“Ракув”: Треловски, Петрасек (Кун, 45+2), Арсенич, Сварнас, Карлос, Папаниколау, Ледерман (Новак, 68), Тудор, Кочергин, Гутковскис (Пьясевски, 68), Лопес (Вдовьяк, 98).

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