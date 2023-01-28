"Ланс" в концовке ушел от поражения в матче Лиги 1

В матче 20-го тура чемпионата Франции “Труа” и “Ланс” сыграли вничью со счетом 1:1.

В начале второго тайма счет открыл Яссер Ларуси, но в концовке гостей от поражения спас Адриен Томассон.

“Ланс”, набрав 45 очков, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. “Труа” с 19 очками остался на 14-й позиции.

“Труа” – “Ланс” - 1:1 (0:0)

Голы: Ларуси, 50 - 1:0, Томассон, 88 - 1:1

“Труа”: Галлон, Бальде, Палмер-Браун, Сальмье, Поросо, Ларуси, Бруус (Одобер, 72), Шавалерен, Куаме, Рони Лопеш, Балде (Морено, 82).

“Ланс”: Самба, Айдара (Бура, 80), Гради, Данзо, Мачадо (Томассон, 72), Франковски, Фофана, Абдул-Самед, Сотока (Лабо-Ласкари, 80), Клод-Морис (Давид Кошта, 62), Опенда (Саид, 62).

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