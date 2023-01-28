"Реал" обвинили в влиянии на судей в Испании

Генеральный директор “Атлетико” Мигель Анхель Хиль Марин считает, что мадридский “Реал" оказывал давление на судей после встречи команд в Кубке Испании.

“У ”Реала" очень мощное окружение, вокруг этого клуба всегда крутится много различных интересов. Их давление влияет даже на тех, кто должен принимать решения.

А все те, кто принимают решения, знают, что их ждёт, если они ошибутся в сторону “Реала”, - сказал он.

Напомним, что та встреча завершилась победой “сливочных” со счетом 3:1 в дополнительное время.