Ланс сенсационно обыгрывает Арсенал на своем поле

На Стад Феликс Болар состоялся второй тур Лиги Чемпионов, где Ланс принимал Арсенал.

Команда Микеля Артеты вышла вперед уже на 14-й минуте. Габриэл Жезус воспользовался головной передачей Букайо Саки. Однак не надолго "канониры" вели в счете. На 25-й минуте Томассон забил гол с передачи Вахи. Арсенал больше владел мячом в первом тайме, однако нельзя сказать, что они были более опасными. По окончании первого тайма счет был ничейным 1:1.

Во втором тайме команда Артеты снова контролировала мяч, но на этот раз Ланс забил и вышел вперед. На 69-й минуте Ваха записалась с ассистом и голом. Хозяева удержали минимальное преимущество и одержали сенсационную победу во втором туре Лиги Чемпионов.

Лига Чемпионов. Второй тур

Ланс - Арсенал - 2:1

Голы: 0:1 - 14 Жезус, 1:1 - 25 Томассон, 2:1 - 69 Вахи