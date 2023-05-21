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"Ланс" одержал волевую победу в Лиге 1 и приблизился к ПСЖ

Новости футбола Сегодня, 13:35
"Ланс" одержал волевую победу в Лиге 1 и приблизился к ПСЖ Фото: инстаграм "Ланса"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Франции “Ланс” на выезде обыграл “Лорьян” со счетом 3:1.

Победу гостям принесли голы Флориана Сотока, Адриена Томассона и Секо Фофана. У хозяев отличился Ромен Февр.

“Ланс”, набрав 78 очков, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, и на три очка отстает от лидирующего ПСЖ. “Лорьян” с 52 очками остался на 10-м месте.

“Лорьян” – “Ланс” - 1:3 (1:2)
Голы: Февр, 6 - 1:0, Сотока, 20 - 1:1, Томассон, 25 - 1:2, Фофана, 87 - 1:3

“Лорьян”: Мвого, Калулу (Ле Бри, 75), Ле Гофф, Тальби, Меите, Йонгва, Абержель (Дьенг, 84), Инносент (Макенго, 57), Февр, Ле Фе, Коне.

“Ланс”: Самба, Гради, Медина, Онана, Мачадо (Айдара, 68), Франковски (Ле Кардиналь, 86), Томассон (Фюльжени, 69), Фофана, Абдул-Самед, Сотока (Давид Кошта, 90), Опенда (Клод-Морис, 86).

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Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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Ланс Лорьян Лига 1 Франция
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