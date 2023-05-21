"Ренн" одержал разгромную победу в матче Лиги 1

В матче 36-го тура чемпионата Франции “Ренн” на выезде разгромил “Аяччо" со счетом 5:0.

Победу гостям принесли хет-трик Амина Гуири, голы Батиста Сантамарии и Жереми Доку. Хозяева с 63-й минуты играли вдесятером из-за удаления Микаэля Альфонса.

“Ренн”, набрав 62 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1. “Аяччо” с 23 очками занимает 19-е место и уже вылетел в Лигу 2.

“Аяччо” – “Ренн” - 0:5 (0:4)

Голы: Сантамария, 14 - 0:1, Гуири, 31 - 0:2, Доку, 37 - 0:3, Гуири, 40 - 0:4, Гуири, 71 - 0:5

“Аяччо”: Леруа, Юссуф, Гонсалес, Видаль, Альфонс, Спадануда (Страта, 65), Кутадер, Баррето (Пюш-Эррантц, 81), Эль-Идрисси (Хелифа, 90), Сумано (Туре, 46), Шегра (Нури, 46).

“Ренн”: Манданда, Траоре, Родон, Омари, Белосьян (Ассиньон, 64), Бурижо (Те, 72), Сантамария, Маер, Доку (Сала, 63), Токо-Экамби (Дуэ, 79), Гуири (Калимуэндо, 72).

Удаление: Альфонс (63).

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