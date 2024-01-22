Ла Лига. Атлетико минимально одолел Гранаду на выезде

Атлетико Мадрид поехал гости к Гранаде в рамках заключительного матча 21 тура Ла Лиги.

В первом тайме ни одна из команд не смогла создать какого-то момента для гола. Максимально равная игра в исполнении обоих коллективов. Забитый мяч пришел уже после перерыва. На 55-й минуте Альваро Мората, с голевой передачи Гризмана, открыл счет забитым мячам. Через семь минут Сауль удвоил преимущество, но после просмотра ВАР, арбитры отменили мяч из-за офсайда.

В общем, во втором тайме Атлетико контролировал ход матча и смог получить минмальную победу 1:0. "Матрасники" поднимаются на четвертое место Ла Лиги, имея в активе 41 очко.

Ла Лига. 21-й тур

Гранада - Атлетико - 0:1

Голы: 0:1 - 55 Мората