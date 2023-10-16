Кварацхелия высказался о своих успехах в сборной

Хвича Кварацхелия, нападающий сборной Грузии, выразил эмоции после победы в отборочном матче к чемпионату Европы 2024 года против сборной Кипра со счетом 4:0, в котором он забил гол.

Он подчеркнул, что играть за родную страну всегда приносит особое удовлетворение.

“Особенно радостно, когда забиваешь гол и можешь отпраздновать его вместе с болельщиками. Я обещаю радовать своих болельщиков как на национальном, так и на клубном уровне”, - сказал он.

Он также выразил благодарность болельщикам за их поддержку, несмотря на неудачные результаты в сентябре. Они пришли на стадион, чтобы поддержать команду и верить в нее. Кварацхелия заверил, что они всегда будут делать все возможное, чтобы оправдать доверие болельщиков.