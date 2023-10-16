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Квалификация на Чемпионат Европы: Нидерланды обыграли Грецию, Ирландия разгромила Гибралтар

Новости футбола Сегодня, 16:53
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Квалификация на Чемпионат Европы: Нидерланды обыграли Грецию, Ирландия разгромила Гибралтар Квалификация на Чемпионат Европы: Нидерланды обыграли Грецию, Ирландия разгромила Гибралтар

В восьмом туре квалификации на Чемпионат Европы-2024 прошли матчи в группе Б. Нидерланды сыграли на выезде против Греции, а Ирландия отправилась в гости к Гибралтару.

Греция - Нидерланды - 0:1

В первом тайме Нидерланды не только больше владели мячом, но и были опаснее. На 28-й минуте гости могли выйти вперед, однак Вегхорст не реализовал пенальти. После перерыва Греция старалась больше контролировать мяч и переходить к атакам. Хотя Нидерланды не давали хозяевам поля создать опасные моменты.

В компенсированное время арбитр назначил второй пенальти в матче. И Вирджил Ван Дейк уверенно его реализовал. На последних минутах судья проконсультировался с ВАР относительно еще одного пенальти, но третьего 11-метрового удара не последовало. Нидерланды минимально побеждают Грецию, набирают 12 очков и выходят на второе место в группе В.

Гибралтар - Ирландия - 0:4

На восьмой минуте Ирландия вышла вперед благодаря голу Эвана Фергюсона. Ровно через 20 минут гости удвоили преимущество усилиями Майкла Джонстона. После перерыва доминирование Ирландии на футбольном поле продолжалось. На 60-й минуте Догерти забил третий гол для своей сборной. А за десять минут до конца Каллум Робинсон поставил точку в матче, забив четвертый гол.

Ирландия набирает шесть очков и занимает предпоследнее место в группе.

Квалификация на Чемпионат Европы-2024. Группа Б. Восьмой тур

  • Греция - Нидерланды - 0:1
  • Гибралтар - Ирландия - 0:4
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