Кубок Азии. Узбекистан разбил Индию, забив три гола в первом тайме

Индия и Узбекистан сыграли свой матч второго тура группового этапа Кубка Азии. В первом туре обе команды не смогли добыть победы и им нужно было набирать максимум очков, чтобы включаться в борьбу за выход в плей-офф.

Успешнее в этом оказались номинальные гости. Узбекская сборная забила три безответных гола в ворота соперников еще в первом тайме, сняв вопросы о победителе матча. Точные удары на свой счет записали Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА Москва), Игорь Сергеев (Патум Юнайтед) и Шерзод Насруллаев (Насаф).

Вторая половина встречи превратилась в формальность. Но даже в таких условиях Индия не смогла забить хотя бы гол престижа.

Узбекистан набрал четыре очка. Лидирует в квартете с двумя победами Австралия, которая уже вышла в плей-офф. Одно очко у Сирии. У индийской сборной - ноль.

Кубок Азии-2023

Группа В

Индия - Узбекистан - 0:3

Голы: Файзуллаев, 4, Сергеев, 18, Насруллаев, 45+4