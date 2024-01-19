Кубок Азии. Индонезия неожиданно минимально одолела Вьетнам

Во втором туре Кубка Азии Вьетнам сыграл против сборной Индонезии. Матч прошел в пятницу, 19 января.

Вьетнам считался явным фаворитом этой игры. В первой половине они больше владели мячом, но не могли создать момента. Обе команды показывали равный футбол, но Индонезия нашла свой момент. На 42-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота Вьетнама и Мангкуалам реализовал его.

После перерыва Вьетнам начал больше наседать на ворота соперников. Индонезийцы отдали инициативу и хотели поймать вьетнамцев на контратаке. Вьетнам так и не смог хотя бы сравнять счет, а в компенсированное время, остались в меньшинстве. Индонезия выстояла и довольно неожиданно одержала победу.

Кубок Азии. Второй тур

Вьетнам - Индонезия - 0:1

Голы: 0:1 - 42 Мангкуалам