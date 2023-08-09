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Криштиану Роналду вывел "Аль-Наср" в финал Кубка арабских чемпионов

Новости футбола Сегодня, 13:09
Криштиану Роналду вывел "Аль-Наср" в финал Кубка арабских чемпионов Фото: твиттер "Аль-Наср"/Автор неизвестен

В полуфинальном матче Кубка арабских чемпионов “Аль-Наср” из Саудовской Аравии обыграл “Аль-Шорта” из Ирака со счетом 1:0 и вышел в финал. Матч состоялся в городе “Абха” (Саудовская Аравия) на стадионе принца Султана бин Абдель Азиза.

Единственный гол был забит на 75-й минуте. Автором гола стал португальский нападающий Криштиану Роналду, который точно пробил с пенальти. Также за саудовский клуб сыграли такие известные футболисты, как Алекс Теллес, Марцело Брозович, Секо Фофана, Талиска и Садио Мане.

В финале “Аль-Наср” сыграет с победителем пары “Аль-Хилаль” (Саудовская Аравия) - “Аль-Шабаб” (Саудовская Аравия).

“Аль-Шорта” Ирак – “Аль-Наср” Саудовская Аравия – 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 – Роналду (75, пенальти).

“Аль-Шорта”: Басил, Яхья, Юнис, Амер, Нафил (Аль-Гаваши, 90+1), Фархан, Мумуни, Сабах, Ньянг (Аль-Мавас, 90+1), Абдул-Захра (Лукас, 62), Ростам (Юссеф, 46).

Аль-Наср”: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Ладжами (Аль-Амри, 76), Маду (Аль-Фатиль, 90+4), Алекс Теллес (Конан, 90+4), Аль-Хайбари, Марцело Брозович, Секо Фофана, Талиска (Гариб, 79), Садио Мане, Криштиану Роналду.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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