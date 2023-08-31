Криштиану Роналду получил солидную награду в Саудовской Аравии

Нападающий “Аль-Наср” и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком августа в чемпионате Саудовской Аравии, сообщается в официальном твиттере турнира.

В августе португалец забил пять голов и отдал две результативные передачи. В борьбе за награду он опередил Игора Коронадо ("Аль-Иттихад"), Рияда Мареза ("Аль-Ахли") и Малкома ("Аль-Хилаль").

38-летний Роналду перешел в “Аль-Наср” в ноябре 2022 года на правах свободного агента. Всего он провел за саудовский клуб 23 матча, забил 19 голов и отдал пять результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. Ранее форвард играл за “Спортинг”, “Манчестер Юнайтед”, “Реал”, “Ювентус” и вновь “Манчестер Юнайтед”.

Роналду с 2003 года играет за сборную Португалии. Всего он провел за португальскую национальную команду 200 матчей во всех турнирах, забил 123 гола и отдал 43 результативные передачи, а также получил 29 желтых карточек. Роналду становился чемпионом Европы в 2016 году, а также победителем Лиги наций УЕФА в сезоне-2018/2019.