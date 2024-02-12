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Копенгаген – Манчестер Сити. Ориентировочные составы и последние новости

Новости футбола Сегодня, 09:04
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Копенгаген – Манчестер Сити. Ориентировочные составы и последние новости Копенгаген – Манчестер Сити. Ориентировочные составы и последние новости

Завтра, 13 февраля, сенсационный Копенгаген на своем стадионе сыграет против Манчестер Сити в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На основе данных из аналитических ресурсов, Dailysports приготовил для вас последние новости по матчу, а также ориентировочные составы команды.

К сожалению, выставить свой сильнейший состав чемпионы Дании не могут. И дело не только в травмах. Из-за перебора желтых карточек матч пропустит ключевой центральный полузащитник команды Лукас Лерагер.

Что касается травм, то Копенгаген не сможет рассчитывать на центрального защитника Давита Хочолаву, который пропускает большую часть сезона. Также не сыграет опытный нападающий Хума Бабакар. Но главная потеря – основной левый защитник Биргер Мелинг.

Ситуации, в которой оказался Пеп Гвардиола, может позавидовать любой тренер: 0 дисквалифицированных, 0 травм, 10 побед подряд во всех турнирах. Все складывается просто идеально.

Ориентировочный состав Копенгагена

  • Грабара – Анкерсен, МакКенна, Дикс, Йелерт – Матссон, Фальк Йенсен, Диогу Гонсалвеш – Эльюнусси, Классон, Ашури

Ориентировочный состав Манчестер Сити

  • Эдерсон – Уокер, Стоунс, Диаш, Гвардиол – Родри, Фоден, Бернарду Силва, Де Брюйне, Доку – Холанд

Начало матча в 21:00 по центральноевропейскому времени.

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