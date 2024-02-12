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РБ Лейпциг – Реал Мадрид. Ориентировочные составы и последние новости

Новости футбола Сегодня, 08:15
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
РБ Лейпциг – Реал Мадрид. Ориентировочные составы и последние новости РБ Лейпциг – Реал Мадрид. Ориентировочные составы и последние новости

Завтра, 13 февраля, РБ Лейпциг дома сыграет против Реала Мадрид в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На основе данных из аналитических ресурсов, Dailysports приготовил для вас последние новости по матчу, а также ориентировочные составы команды.

“Быки” подходят к матчу практически в оптимальном своем составе. Главный тренер команды Марко Розе не может рассчитывать только на центрального полузащитника Амаду Айдара, который выбыл из-за травмы колена.

А вот у Реала самая настоящая катастрофа с травмами. В предыдущем матче против Жироны (4:0) травму лодыжки получил лидер и главная звезда команды Джуд Беллингем. Ожидается, что он выбыл на срок от 2 до 3 недель.

Но главная проблема Реала – центр обороны. Эдер Милитао и Давид Алаба недоступны уже давно, а травма Антонио Рюдигера хоть и незначительная, но в Лейпциг он с командой не полетел. Против Жироны Карло Анчелотти был даже вынужден выпустить в центре обороны пару Карвахаль – Тчуамени. Ни один из них не является номинальным центральным защитником. Однако Начо, который пропускал игру с Жироной, завтра уже может сыграть.

Недоступен до сих пор и Тибо Куртуа, чье возвращение ожидается не раньше начала апреля. В последних матчах Реала конкуренцию за место в воротах выигрывает Андрей Лунин, а Кепа Аррисабалага остается в запасе.

Ориентировочный состав РБ Лейпциг

  • Бласвих – Хенрихс, Симакан, Лукеба, Раум – Шлагер, Кампль, Хави Симонс, Ольмо – Шешко, Опенда

Ориентировочный состав Реала Мадрид

  • Лунин – Карвахаль, Тчуамени, Начо, Менди – Вальверде, Кроос, Камавинга, Диас – Винисиус Жуниор, Родриго

Начало матча в 21:00 по центральноевропейскому времени.

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