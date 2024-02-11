Копенгаген – Манчестер Сити: когда и где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
Во вторник, 13 февраля, возвращается главный клубный турнир Европы – Лига чемпионов УЕФА. В первый игровой день пройдет два матча, среди которых будет противостояние Копенгагена и Манчестер Сити.
Копенгаген – Манчестер Сити что нужно знать о матче?
Копенгаген попал в довольно сложную группу с Баварией, Галатасараем и Манчестер Юнайтед. Датскому клубу стояло надеяться хотя бы на третье место и плей-офф в Лиге Европы, но они сумели превзойти ожидания. Копенгаген дважды сыграл вничью, по одному разу с немецким и турецким клубом. Имея одну победу над Юнайтед им было необходимо побеждать Галатасарай дома в заключительном матче группового этапа, с чем они успешно справились (1:0) и пробились в стадию плей-офф.
Манчестер Сити еще до старта считался одним из главных фаворитов турнира, что и смог доказать на групповом этапе выиграв все шесть матчей. Их квартет был не столь сложным, и они встречались с РБ Лейпциг, Янг Бойз и Црвеной Звездой.
Статистика личных встреч этих клубов насчитывает четыре матча. В сезоне 2008/09 они играли в 1/16 финала Лиги Европы, и в Дании матч закончился со счётом 2:2, а в Англии 2:1 в пользу «горожан». Последними встречами этих команд стал групповой этап Лиги чемпионов сезона 2022/23, когда в Манчестере «львы» потерпели сокрушительное поражение 0:5, а в Дании сыграли нулевую ничью.
Копенгаген – Манчестер Сити когда и где состоится матч?
Первый матч между этими командами состоится в столице Дании – Копенгагене, на арене «Паркен». Арбитр даст стартовый свисток в 21:00 по среднеевропейскому времени.
Время начала матча в разных странах мира:
- Варшава – 21:00
- Киев – 22:00
- Ереван – 00:00
- Астана – 02:00
Копенгаген – Манчестер Сити где смотреть онлайн матч?
В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.
- Армения -FAST TV
- Азербайджан - AZ Sport 7
- Болгария - bTV, A1
- Грузия - Silknet
- Израиль - The Sports Channel
- Казахстан - QazSport, Q Sport
- Кыргызстан - Q Sport
- Латвия - Viaplay Latvia
- Литва - Viaplay Lithuania
- Молдова - Jurnal TV, MyTV.md
- Польша - Polsat
- Таджикистан - Varzish TV
- Туркменистан - AlmaSport TV
- Украина – MEGOGO
- Узбекистан - MTRK
- Эстония - Viaplay Estonia