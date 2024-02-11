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Копенгаген – Манчестер Сити: когда и где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Новости футбола Сегодня, 06:10
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Копенгаген – Манчестер Сити: когда и где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Копенгаген – Манчестер Сити: когда и где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Во вторник, 13 февраля, возвращается главный клубный турнир Европы – Лига чемпионов УЕФА. В первый игровой день пройдет два матча, среди которых будет противостояние Копенгагена и Манчестер Сити.

Копенгаген – Манчестер Сити что нужно знать о матче?

Копенгаген попал в довольно сложную группу с Баварией, Галатасараем и Манчестер Юнайтед. Датскому клубу стояло надеяться хотя бы на третье место и плей-офф в Лиге Европы, но они сумели превзойти ожидания. Копенгаген дважды сыграл вничью, по одному разу с немецким и турецким клубом. Имея одну победу над Юнайтед им было необходимо побеждать Галатасарай дома в заключительном матче группового этапа, с чем они успешно справились (1:0) и пробились в стадию плей-офф.

Манчестер Сити еще до старта считался одним из главных фаворитов турнира, что и смог доказать на групповом этапе выиграв все шесть матчей. Их квартет был не столь сложным, и они встречались с РБ Лейпциг, Янг Бойз и Црвеной Звездой.

Статистика личных встреч этих клубов насчитывает четыре матча. В сезоне 2008/09 они играли в 1/16 финала Лиги Европы, и в Дании матч закончился со счётом 2:2, а в Англии 2:1 в пользу «горожан». Последними встречами этих команд стал групповой этап Лиги чемпионов сезона 2022/23, когда в Манчестере «львы» потерпели сокрушительное поражение 0:5, а в Дании сыграли нулевую ничью.

Копенгаген – Манчестер Сити когда и где состоится матч?

Первый матч между этими командами состоится в столице Дании – Копенгагене, на арене «Паркен». Арбитр даст стартовый свисток в 21:00 по среднеевропейскому времени.

Время начала матча в разных странах мира:

  • Варшава – 21:00
  • Киев – 22:00
  • Ереван – 00:00
  • Астана – 02:00

Копенгаген – Манчестер Сити где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.

  • Армения -FAST TV
  • Азербайджан - AZ Sport 7
  • Болгария - bTV, A1
  • Грузия - Silknet
  • Израиль - The Sports Channel
  • Казахстан - QazSport, Q Sport
  • Кыргызстан - Q Sport
  • Латвия - Viaplay Latvia
  • Литва - Viaplay Lithuania
  • Молдова - Jurnal TV, MyTV.md
  • Польша - Polsat
  • Таджикистан - Varzish TV
  • Туркменистан - AlmaSport TV
  • Украина – MEGOGO
  • Узбекистан - MTRK
  • Эстония - Viaplay Estonia
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Манчестер Сити ФК Копенгаген Лига Чемпионов
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