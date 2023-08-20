Коло-Муани принес Айнтрахту победу в 1-м туре Бундеслиге

В матче 1-го тура чемпионата Германии франкфуртский “Айнтрахт” на своем поле добился победы над клубом “Дармштадт”. Матч состоялся в городе Франкфурт на стадионе “Дойче банк Парк” и завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол на 40-й минуте забил Рандаль Коло-Муани, которому голевой пас отдал Филипп Макс.

Во 2-м туре чемпионата Германии франкфуртский “Айнтрахт” на выезде сыграет с “Майнцем”. Матч состоится 27 августа. “Дармштадт” на своем поле сыграет с берлинским “Унионом”. Матч будет сыгран 26 августа.

“Айнтрахт” Франкфурт – “Дармштадт” Дармштадт - 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 40 Коло-Муани.

“Айнтрахт”: Трапп, Кох, Тута (Хасебе, 65), Пачо, Макс, Дина-Эбимбе, Роде (Якич, 6), Схири, Гетце (Бута, 84), Линдстрем (Нганкам, 84), Коло-Муани (Мармуш, 84).

“Дармштадт”: Шуэн, Карич, Циммерманн, Кларер, Маглица (Шнелльхардт, 76), Холланд, Нюрнбергер, Хонзак, Мелем (Ману, 76), Хорнби (Пфайффер, 62), Вильхельмссон (Стоилкович, 62).

Желтые карточки: Кларер (37), Мелем (45), Якич (59), Маглица (74).