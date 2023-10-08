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Клубный автобус Барнсли загорелся по пути домой

Новости футбола Сегодня, 08:17
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Клубный автобус Барнсли загорелся по пути домой Фото: сайт Барнсли/Автор неизвестен

После матча Первой лиги Англии Барнсли возвращался на базу в Южном Йоркшире из Девона после победы над Экстер Сити (1:0), когда вблизи Глостера произошел пожар в их автобусе.

Руководство клуба уверило, что все игроки и персонал, находящиеся в автобусе целы и эвакуированы. В своем заявлении они поблагодарили экстренные службы за помощь.

"Мы можем подтвердить, что на обратном пути с матча против Эксетер Сити, сегодня вечером у автобуса нашего клуба возникли осложнения, и впоследствии он загорелся".

Все игроки и персонал на борту были благополучно эвакуированы. Все здоровы.

В настоящее время клуб не будет давать дальнейших комментариев и сосредоточен на обеспечении безопасного возвращения персонала и игроков».

Барнсли – клуб из одноименного города в Южном Йоркшире. Последние два сезона выступает в Первой лиге Англии, третьем по значимости турнире Англии. До этого пять сезонов провел в Чемпионшипе. В конце прошлого века команда пробивалась в Премьер-лигу Англии.

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