Клубный автобус Барнсли загорелся по пути домой

После матча Первой лиги Англии Барнсли возвращался на базу в Южном Йоркшире из Девона после победы над Экстер Сити (1:0), когда вблизи Глостера произошел пожар в их автобусе.

Руководство клуба уверило, что все игроки и персонал, находящиеся в автобусе целы и эвакуированы. В своем заявлении они поблагодарили экстренные службы за помощь.

"Мы можем подтвердить, что на обратном пути с матча против Эксетер Сити, сегодня вечером у автобуса нашего клуба возникли осложнения, и впоследствии он загорелся". Все игроки и персонал на борту были благополучно эвакуированы. Все здоровы. В настоящее время клуб не будет давать дальнейших комментариев и сосредоточен на обеспечении безопасного возвращения персонала и игроков».

Барнсли – клуб из одноименного города в Южном Йоркшире. Последние два сезона выступает в Первой лиге Англии, третьем по значимости турнире Англии. До этого пять сезонов провел в Чемпионшипе. В конце прошлого века команда пробивалась в Премьер-лигу Англии.