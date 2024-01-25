Клубы Саудовской Аравии хотят подписать экс-звезду Реала

Полузащитник Бетиса Иско может стать очередным именитым новичком в чемпионате Саудовской Аравии.

По информации L’Équipe, неназванные клубы Саудовской профессиональной лиги связались с 31-летним испанцем с предложениями о переходе. Реакция самого игрока не известна.

Отмечается, что Бетис уже уведомлен о заинтересованности саудитов в футболисте.

Иско стал игроком нынешнего клуба в июле прошлого года. Его соглашение с зелено-белыми рассчитано до окончания сезона 2026/27.

В нынешнем сезоне бывший игрок сборной Испании (38 матчей, 12 голов) сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

Иско наиболее известен по выступлениям за Реал Мадрид, Малагу и Севилью. В составе Королевского клуба испанец пять раз побеждал в Лиге чемпионов и трижды в чемпионате Испании.