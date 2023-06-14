Клуб УПЛ остался без тренера

"Верес" объявил об уходе главного тренера команды Юрия Вирта.

Специалист покинул свою должность после победы над “Металлургом” (6:1) в плей-офф за право остаться в УПЛ.

Несмотря на успех команды, тренер все же покинул должность.

После матча Вирт отметил, что в клубе "все настроены против него".

Вирт работал с командой в течение последних четырех лет. Под его руководством коллектив из Ровно провела 111 матчей, одержала 54 победы, потерпела 36 поражений и 21 раз сыграла вничью.