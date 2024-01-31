Клуб Серии А выкупил полузащитника у Марселя

Итальянский Дженоа выкупил трансферные права на Руслана Малиновского у Марселя. С начала сезона полузащитник сборной Украины выступал за Грифонов на правах аренды.

По информации итальянского футбольного инсайдера Фабрицио Романо, итальянцы заплатили за 30-летнего футболиста семь миллионов евро.

В составе Грифонов украинский хавбек стал игроком стартового состава. На его счету 21 матч во всех турнирах, два гола и столько же результативных передач.

В Италии Малиновский был успешен в составе Аталанты, но на определенном этапе потерял место в основе и ушел в аренду в Марсель. Олимпийцы выкупили его контракт за 10 миллионов евро, после чего отдали игрока в Дженоа.

Трансфермаркт оценивает стоимость хавбека в 10 миллионов. В активе Малиновского 57 матчей и семь голов за национальную сборную Украины.

Дженоа занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А. В активе команды из Генуи 28 очков после 22 туров.