Клуб из Черкасс впервые в истории вышел в УПЛ

В ответном стыковом матче за место в Украинской Премьер-лиге ЛНЗ из Черкасс обыграл “Ингулец” со счетом 2:1 и завоевал право сыграть в элитном дивизионе.

Победу черкасскому клубу принесли гол Антона Савина и автогол Андрея Коробенко. У гостей гол забил Артем Ситало.

ЛНЗ, который расшифровывается как “Лебединский семенной завод”, впервые в своей истории вышел в УПЛ.

ЛНЗ – “Ингулец” – 2:1 (2:0) - первый матч - 1:1

Голы: Савин, 17 - 1:0, Коробенко, 30 (автогол) - 2:0, Ситало, 51 - 2:1

ЛНЗ: Самойленко, Норенков (Синегуб, 90+4), Муравский (Тарасенко, 54), Лопыренок, Солдат, Тищенко, Бойко, Копыл (Шестаков, 54), Савин (Нехтий, 71) Хамелюк, Галенко (Ныч, 54).

“Ингулец”: Паламарчук, Ковалев, Козыренко (Ситало, 46), Кучеренко, Смоляков, Кухарук (Кравчук, 46), Клименко, Коробенко (Сидоренко, 79), Козак (Одарюк, 81), Запорожец, Марусич (Резепов, 75).