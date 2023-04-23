Клуб "Дедпула" пробился в 4-й дивизион Англии

Клуб “Рексхэм”, которым владеет известный голливудский актер Райан Рейнольдс, завоевал повышение в классе и пробился в 4-й дивизион Англии.

В матче 45-го тура Национальной лиги “красные драконы” добились победы над “Борэм Вуд” (3:1), гарантировав себе повышение в классе и первое место в дивизионе.

“Все, что у меня есть, пахнет шампанским, пивом и травой. Мои эмоции находятся между смехом и слезами. Этот город и этот спорт - одни из самых романтичных на земле. Спасибо, ”Рексхэм", - написал “Дедпул” в своем твиттере.

“Рексхэм” был основан в 1864 году. Клуб ранее трижды доходил до четвертьфинала Кубка Англии, а также выходил в ¼ финала Кубка УЕФА.

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