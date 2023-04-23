"Вест Хэм" одержал разгромную победу в Премьер-лиге

В матче 32-го тура чемпионата Англии “Вест Хэм” на выезде разгромил “Борнмут” со счетом 4:0.

Победу гостям принесли голы Микаила Антонио, Лукаса Пакета, Деклана Райса и Пабло Форнальса.

“Вест Хэм”, набрав 34 очка, вышел на 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Борнмут” с 33 очками опустился на 15-ю позицию.

“Борнмут” – “Вест Хэм” - 0:4 (0:3)

Голы: Антонио, 5 - 0:1, Пакета, 12 - 0:2, Райс, 43 - 0:3, Форнальс, 73 - 0:4

“Борнмут”: Нето, Смит (Энтони, 61), Стивенс, Келли (Винья, 61), Мифем, Тавернье, Лерма (Кук, 75), Кристи (Уаттара, 61), Ротуэлл (Мур, 46), Биллинг, Соланке.

“Вест Хэм”: Фабианьски, Цоуфал (Керер, 83), Зума, Агерд, Крессуэлл, Соучек, Райс, Лукас Пакета (Даунс, 77), Бенрахма (Форнальс, 65), Боуэн (Корне, 76), Антонио (Ингз, 65).

Не пропустите: "Ньюкасл" уничтожил "Тоттенхэм" в матче АПЛ.