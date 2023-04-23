Главная Новости "Ньюкасл" уничтожил "Тоттенхэм" в матче АПЛ

"Ньюкасл" уничтожил "Тоттенхэм" в матче АПЛ

Новости футбола Сегодня, 10:55
Фото: инстаграм "Ньюкасла"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Ньюкасла"/Автор неизвестен

В матче 32-го тура чемпионата Англии “Ньюкасл” на своем поле разгромил “Тоттенхэм” со счетом 6:1.

Победу хозяевам принесли дубли Джейкоба Мерфи и Александера Исака, голы Жоэлинтона и Каллума Уилсона. У гостей отличился Харри Кейн.

“Ньюкасл”, набрав 59 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Тоттенхэм” с 53 очками остался на пятой позиции.

“Ньюкасл” – “Тоттенхэм” - 6:1 (5:0)
Голы: Мерфи, 2 - 1:0, Жоэлинтон, 6 - 2:0, Мерфи, 9 - 3:0, Исак, 19 - 4:0, Исак, 21 - 5:0, Кейн, 49 - 5:1, Уилсон, 67 - 6:1

“Ньюкасл”: Поуп, Триппьер (Манкильо, 70), Шер (Ласселс, 74), Ботман, Берн, Бруно Гимараэс (Гордон, 70), Лонгстафф, Уиллок, Мерфи (Альмирон, 66), Жоэлинтон, Исак (Уилсон, 66).

“Тоттенхэм”: Льорис (Форстер, 46), Порро, Дайер, Ромеро, Перишич, Хейбьерг, Скипп, Сарр (Санчес, 23), Кулусевски (Данджума, 72), Сон Хын Мин (Ришарлисон, 83), Кейн.

Не пропустите: "Ливерпуль" одержал сложную победу в АПЛ.

Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Ньюкасл Тоттенхэм Премьер-лига Англия
Популярные новости
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 12:15 "Барселона" победила "Атлетико" в Ла Лиге
Фото: инстаграм дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 14:27 Дортмундская "Боруссия" одержала разгромную победу и возглавила Бундеслигу
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 13:50 "Манчестер Сити" крупно победил в полуфинале Кубка Англии
Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 12:59 "Бавария" потерпела гостевое поражение в Бундеслиге
Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 12:55 "Шахтер" упустил победу над "Динамо" в матче УПЛ
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен Новости футбола 21 апр 2023, 17:09 "Арсенал" не сумел победить худшую команду АПЛ
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 12:55 Азар ответил "Реалу" на предложение расторгнуть контракт Новости футбола Сегодня, 12:42 Месси тайно прилетел в Барселону Новости футбола Сегодня, 12:31 Украинец Довбик может присоединиться к чемпиону Турции Новости футбола Сегодня, 12:15 "Барселона" победила "Атлетико" в Ла Лиге Новости футбола Сегодня, 11:55 "Фрайбург" уничтожил аутсайдера Бундеслиги и вернулся в топ-3 Новости футбола Сегодня, 11:42 Клуб Берлускони одержал феерическую победу над "Фиорентиной" Новости футбола Сегодня, 11:30 "Вест Хэм" одержал разгромную победу в Премьер-лиге Новости футбола Сегодня, 11:15 "Аякс" потерпел разгромное поражение в чемпионате Нидерландов Новости футбола Сегодня, 10:55 "Ньюкасл" уничтожил "Тоттенхэм" в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 10:42 В "Баварии" приняли решение по Тухелю
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Севилья - Вильярреал 23 апреля 2023 года Футбол 24 апр 2023 Прогноз на матч Фенербахче - Истанбулспор 24 апреля 2023 года Футбол 24 апр 2023 Прогноз на матч Аталанта - Рома 24 апреля 2023 года Футбол 25 апр 2023 Прогноз на матч Кадис - Осасуна 25 апреля 2023 года Футбол 25 апр 2023 Прогноз на матч Бетис - Реал Сосьедад 25 апреля 2023 года