"Ньюкасл" уничтожил "Тоттенхэм" в матче АПЛ

В матче 32-го тура чемпионата Англии “Ньюкасл” на своем поле разгромил “Тоттенхэм” со счетом 6:1.

Победу хозяевам принесли дубли Джейкоба Мерфи и Александера Исака, голы Жоэлинтона и Каллума Уилсона. У гостей отличился Харри Кейн.

“Ньюкасл”, набрав 59 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Тоттенхэм” с 53 очками остался на пятой позиции.

“Ньюкасл” – “Тоттенхэм” - 6:1 (5:0)

Голы: Мерфи, 2 - 1:0, Жоэлинтон, 6 - 2:0, Мерфи, 9 - 3:0, Исак, 19 - 4:0, Исак, 21 - 5:0, Кейн, 49 - 5:1, Уилсон, 67 - 6:1

“Ньюкасл”: Поуп, Триппьер (Манкильо, 70), Шер (Ласселс, 74), Ботман, Берн, Бруно Гимараэс (Гордон, 70), Лонгстафф, Уиллок, Мерфи (Альмирон, 66), Жоэлинтон, Исак (Уилсон, 66).

“Тоттенхэм”: Льорис (Форстер, 46), Порро, Дайер, Ромеро, Перишич, Хейбьерг, Скипп, Сарр (Санчес, 23), Кулусевски (Данджума, 72), Сон Хын Мин (Ришарлисон, 83), Кейн.

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