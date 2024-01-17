Китай второй раз подряд сыграл в нулевую ничью на Кубке Азии
Новости футбола Сегодня, 09:03
Getty Images
В Катаре завершился матч 2-го тура группового этапа Кубка Азии-2023 между сборными Китая и Ливана.
Витай владел территориальным преимуществом, нанес 7 ударов в створ ворота сборной Ливана, но так и не сумел забить свой первый гол на турнире.
Под конец игры ливанцам удалось создать несколько моментов после дальних ударов и стандартных положений, но голкипер Китая Янь Дзуньлин отвел угрозу.
В 1-м туре Китай также сыграл 0:0 против Таджикистана, а Ливан уступил Катару 0:3.
Кубок Азии
2-й тур. Группа А
Китай – Ливан 0:0
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