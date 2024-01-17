Китай второй раз подряд сыграл в нулевую ничью на Кубке Азии

В Катаре завершился матч 2-го тура группового этапа Кубка Азии-2023 между сборными Китая и Ливана.

Витай владел территориальным преимуществом, нанес 7 ударов в створ ворота сборной Ливана, но так и не сумел забить свой первый гол на турнире.

Под конец игры ливанцам удалось создать несколько моментов после дальних ударов и стандартных положений, но голкипер Китая Янь Дзуньлин отвел угрозу.

В 1-м туре Китай также сыграл 0:0 против Таджикистана, а Ливан уступил Катару 0:3.

Кубок Азии

2-й тур. Группа А

Китай – Ливан 0:0